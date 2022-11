NBA. Milwaukee blijft ook na zes wedstrijden ongeslagen, Durant en Irving laten Nets nog eens juichen

De leider in de Eastern Conference kreeg het wel niet cadeau tegen de Detroit Pistons. In een nagelbijter trok Milwaukee met 110-108 aan het langste eind. Jrue Holiday maakte met een driepunter in de slotminuut gelijk. Hij eindigde met 25 punten achter zijn naam, zes minder dan zijn Griekse teamgenoot Giannis Antetokounmpo. Brook Lopez (24 punten) besliste de partij met twee rake vrijworpen. Milwaukee blijft zo de enige ploeg die dit seizoen nog niet heeft verloren in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie.

De Brooklyn Nets konden na drie opeenvolgende nederlagen nog eens van een zege proeven. De ploeg uit New York versloeg de Indiana Pacers met 116-109 en hadden dat vooral te danken aan Kevin Durant (36 punten, 9 rebounds, 7 assists) en Kyrie Irving (28 punten, 6 rebounds, 6 assists). Met amper twee overwinningen in zeven matchen hebben de Nets hun competitiestart niettemin gemist.