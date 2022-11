Gescheiden, maar Candice en Marijn uit ‘Blind getrouwd’ spreken nog af: “Superblij dat we in elkaars leven blijven”

Ze kozen in Blind getrouwd vol overtuiging voor elkaar, ondanks de twijfels die geregeld opdoken over waar de honkvaste Candice en Marijn nu zouden gaan wonen. Uiteindelijk werd Binkom hun nieuwe woonst, maar daar liep het huwelijk uiteindelijk spaak. Dat maakten de twee afgelopen zomer bekend.

Maar de foto op Instagram bewijst dat ze wel nog door één deur kunnen. Meer zelfs. “Superblij dat wij in elkaars leven blijven als goeie vrienden”, schrijft Candice Martens bij de foto van de twee op een terrasje. “Bedankt voor de gezellige namiddag.”

Opvallend is ook dat Christophe, in hetzelfde seizoen deelnemer aan Blind getrouwd, reageert dat Candice hem altijd mag bellen voor tips over vrienden blijven na de scheiding. “Ik hou dat toch ook al drie jaar vol met Nick.”