Ze eindigde tweede bij ‘K2 zoekt K3’, maar Amy werd niet gevraagd als vervangster van Hanne: “Ik weet niet hoe het komt”

Het zwangere K3’tje Hanne moet op doktersadvies even stoppen met optreden en wordt vervangen door Diede, die vierde werd in K2 zoekt K3. De eer ging dus niet naar Amy Courtens, die nochtans tweede werd in de wedstrijd. Haar werd niets gevraagd, zegt ze in Het laatste nieuws.

Studio 100 maakte maandag bekend dat Hanne Verbruggen (28) tijdens de rest van haar zwangerschap rust moet nemen. Tijdens de rest van de Nederlandse tournee van K3 is het Diede van den Heuvel die haar plaats zal innemen, klonk het verder.

Nochtans lijkt dat niet de voor de hand liggende keuze, want Diede werd vierde in K2 zoekt K3. Nummer twee in die wedstrijd, na winnares Julia, was Amy Courtens. “Maar de vraag is me niet gesteld”, zegt zij in Het laatste nieuws. Waarom weet ze naar eigen zeggen niet. “Maar teleurgesteld of beledigd ben ik niet. Ik gun het Diede van harte, al had ik het natuurlijk ook wel graag gedaan. Maar vanaf het begin van K2 zoekt K3 was het duidelijk dat Diede beter kon zingen en dansen dan ik. Ik denk dat Studio 100 gewoon iets had van: Diede is meteen met die pasjes weg, en als we Amy dat nog allemaal moeten aanleren...”