De ordediensten hadden voor de dodelijke stormloop in Seoel al verschillende signalen gekregen dat er sprake was van dreigend gevaar, maar hun reactie daarop was “onvoldoende”. Dat heeft de nationale politiechef van Zuid-Korea dinsdag gezegd. De Zuid-Koreaanse minister van Binnenlandse Zaken verontschuldigt zich intussen voor de tragedie.