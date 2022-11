Noorwegen verhoogt militair alarmniveau door oorlog in Oekraïne: “Ernstige veiligheidssituatie”

Noorwegen heeft het militaire alarmniveau verhoogd, zoals premier Jonas Gahr Store maandag aangekondigd had. Hij verklaarde wel dat er momenteel geen directe dreiging is vastgesteld. Noorwegen is een NAVO-lidstaat die een grens met Rusland deelt.

“Defensie zal vanaf dinsdag het alarmniveau in Noorwegen verhogen”, zei Jonas Gahr Store maandag op een persconferentie. “We hebben vandaag geen reden om aan te nemen dat Rusland Noorwegen of enig ander land rechtstreeks in de oorlog wil meeslepen, maar de oorlog in Oekraïne maakt het noodzakelijk dat alle NAVO-landen meer op hun hoede zijn. De toegenomen spanningen maken ons meer blootgesteld aan dreiging, operaties van inlichtingendiensten en beïnvloedingscampagnes. We bevinden ons in de meest ernstige situatie op vlak van veiligheid in decennia.” De verwachting van de Noorse regering is dat de situatie minstens een jaar zo zal blijven.

Geen veranderingen voor ‘gewone’ Noren

Concreet betekent het dat er verhoogde paraatheid is bij het militair personeel. Zij worden gestationeerd in basissen dichter bij de grens en zullen daar klaar gehouden worden om in te grijpen wanneer nodig. Een bijscholing in de VS met F-35-gevechtsvliegtuigen wordt bijvoorbeeld opgeschort. Daarnaast wordt de rol van de snelle ordetroepen van het leger een stuk actiever wordt. Naar verluidt wordt ook een nieuwe vloot van in de VS gemaakte schepen sneller klaargestoomd dan aanvankelijk gepland. Kritieke infrastructuur wordt ook extra beveiligd.

Dat verhoogde alarmniveau houdt weinig veranderingen in voor de Noren. “Ik denk dat mensen er weinig van zullen ondervinden in het dagelijkse leven”, zei de premier nog. “Dit draait rond het militaire apparaat, personeel en hoe zij hun operaties organiseren. Het leger wordt wellicht iets zichtbaarder in het land.”

Spionage

Noorwegen heeft een grens van 198 kilometer met Rusland. De Noorse veiligheidsdiensten waren al in verhoogde staat van paraatheid na de lekken die vorige maand plots ontstaan zijn in de Nord Stream-gaspijpleidingen. De leidingen werden vermoedelijk gesaboteerd. Vorige week werd ook nog een man opgepakt die zich volgens de Noorse autoriteiten voordeed als een Braziliaanse scholier maar eigenlijk inlichtingen verzamelde voor Rusland. Hij wordt verdacht van spionage. De voorbije weken zijn in Noorwegen ook meerdere burgers opgepakt, onder meer omdat ze in het bezit waren van drones of foto’s maakten van gebouwen waarvan dat niet toegelaten is. De meesten zijn sindsdien wel weer vrijgelaten.