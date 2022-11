Aanhangers Bolsonaro werpen overal in Brazilië wegblokkades op

Uit protest tegen de resultaten van de presidentsverkiezingen in Brazilië hebben aanhangers van uittredend president Jair Bolsonaro meer dan 200 wegblokkades opgeworpen in het land. Onder de demonstranten bevonden zich ook veel vrachtwagenchauffeurs.

Volgens diverse media troffen de blokkades belangrijke verkeersroutes zoals een verbindingsweg tussen Rio de Janeiro en São Paulo. Er ontstonden kilometerslange files, maar de gevreesde uitbarstingen van geweld bleven uit. De voorzitter van het Hooggerechtshof heeft de politie inmiddels bevolen om een einde te maken aan de blokkades.

De linkse oud-president Lula (2003-2010) heeft de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in het grootste land van Latijns-Amerika nipt gewonnen. Hij kreeg zondag 50,9 procent van de stemmen achter zijn naam volgens het verkiezingsbureau in Brasília. Zijn uiterst rechtse rivaal Bolsonaro behaalde 49,1 procent. In het kamp van de uittredende president wordt bijzonder teleurgesteld gereageerd, maar Bolsonaro zelf heeft zich nog niet uitgesproken over zijn nederlaag.

