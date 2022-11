Poetin reageert voor het eerst op schorsing graandeal

© via REUTERS

Rusland beëindigt niet zijn deelname aan een overeenkomst om broodnodig Oekraïens graan te exporteren via havens aan de Zwarte Zee, maar schort die op. Dat zei Russisch president Vladimir Poetin maandag.

“We zeggen niet dat we onze deelname aan deze operatie (de deelname aan de akkoorden over de export van landbouwproducten uit Oekraïne, nvdr.) stopzetten. Neen, we schorten het op”, zei Poetin maandag tijdens een persconferentie. Voorbije zaterdag zei Moskou dat het zijn deelname aan de door de Verenigde Naties gesloten Zwarte Zee-overeenkomst zou bevriezen na een naar eigen zeggen grote Oekraïense drone-aanval op zijn vloot op de Krim.

Poetin zei dat de Oekraïense drones door dezelfde corridors waren gereisd die de graanschepen gebruikten. “Op die manier vormden ze een bedreiging voor zowel onze schepen, die de veiligheid van de graanexport moeten garanderen, als voor de civiele schepen die hierbij betrokken zijn.”

Kiev heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval voorlopig nog niet opgeëist. Andere deelnemers aan de deal gingen maandag door met de export van graan op maandag, ook al zei Rusland dat dat riskant was.

“Oekraïne moet garanderen dat er geen bedreigingen zijn voor burgerschepen of Russische bevoorradingsschepen”, zei Poetin, waarbij hij opmerkte dat Rusland volgens de overeenkomst verantwoordelijk is voor de veiligheid.