De demonische lach van Lotte Vanwezemael en Koen De Bouw als Will Smith: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

De finaleweken van ‘De allerslimste mens ter wereld’ zijn van start gegaan. Riadh Bahri, Lotte Vanwezemael en Kobe Ilsen moesten het tegen elkaar afleggen – net als in de finale in 2015. De drie kandidaten kwamen de hele avond lang gevat uit de hoek en gaven steevast perfecte voorzetten voor juryleden Jelle De Beule en Pedro Elias. Een van de sterkste afleveringen van het seizoen.

De winnaar van vanavond:

Riadh Bahri is met 302 seconden – eventjes – de allerslimste mens ter wereld.

De verliezer:

Seksuologe Lotte Vanwezemael verliest het finalespel van Kobe Ilsen, die al vier aflevering op rij deelneemt.

De nieuwkomer op dinsdag:

Riadh en Kobe moeten het dinsdag opnemen tegen iemand die nog niet zo lang weg is: de Nederlandse zangeres Merol.

De beste quotes:

Koen De Bouw zetelt voor het eerst in de jury, tot grote vreugde van Erik: “Eindelijk iemand met wat intellectuele bagage erbij.” Philippe, ook in de jury: “Ik heb toch ook intellectuele bagage, Erik?” Waarop Erik: “Ik vind het al straf dat je het kan uitspreken.”

Omdat het Halloween is, moeten de kandidaten al in de eerste ronde hun beste demonische lach bovenhalen. Lotte blinkt erin uit. De jury is minder onder de indruk van de prestatie van Riadh, die zegt dat het niet lukt. Philippe: “Het zal dan toch apenpokken zijn, Riadh.”

Energie besparen, iedereen is ermee bezig. Koen geeft zijn beste tip mee: “Ik heb de garagist gevraagd om kleinere wielen te installeren vooraan op mijn wagen, zo verbruik ik minder want ik rijd altijd een beetje bergaf.”

Na een fotoronde over horrorfilms vraagt Koen aan Erik of hij niet eens wilt acteren af en toe. Erik: “Ik zou heel graag acteren.” Koen over een nieuwe reeks: “We zoeken nog iemand die al 200 jaar dood is. Je mag ook dezelfde kleren aanhouden.”

Riadh Bahri wint het spel met 302 seconden, tot ieders en vooral eigen verbazing. Erik: “Riadh, het was een beetje de haas en de schildpad. Jij was eerst de schildpad en nu plots de haas.” Riadh: “Ik dacht ik ga naar huis met 100 seconden. Dit is te gênant eigenlijk.” Erik: “Neen, je hebt een goede filmpjesronde gespeeld. Je komt morgen terug en dan speel je tegen Lotte of Kobe, wie zal het halen?” Riadh: “Het maakt me eigenlijk even geen z*k meer uit.”

Het mooiste moment:

De passage van Koen De Bouw zal niet snel vergeten worden. Zeker niet wanneer Erik benoemt dat Koen al meer dan dertig jaar samen is met zijn vrouw Chantal. Erik: “Prachtige vrouw, als ik dat mag zeggen?” Koen: “Keep my wife’s name out of your f***ing mouth.” Waarop Koen rechtstaat en naar Erik wandelt, naar analogie met het bekende ‘Will Smith’-moment op de meest recente Oscars (Smith gaf toen een klap aan Chris Rock, nvdr).

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2 Danira Boukhriss Terkessidis (13 afleveringen)

3 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

4 Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

5 Delphine Lecompte (4 afleveringen)