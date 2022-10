Felle emoties tijdens koppelsweekend in ‘Blind Getrouwd’: “Ik heb geen enkele kwaliteit”

In het ene huwelijk zit het al wat beter dan het andere. Zo geeft Joren toe dat de voorbije maand met Lien er eentje was met vallen en opstaan. “Maar we zitten terug in een goede flow. De communicatie is weer beter dan voorheen”, vertelde hij. “We hebben eergisteren nog een stevige babbel gehad, waar ik even niet goed van was.”

Maar de boel uitpraten was nodig. “Ik had verwacht dat Mister Perfect daar zou staan”, vertelde Lien over haar huwelijksdag. “Dat was niet waardoor ik in beschermmodus ben gegaan. Plots viel dat plaatje uit elkaar, en wou ik ervoor zorgen dat het ideale beeld er wel zou komen. Maar dat kwam niet. Door mezelf te frustreren heb ik dat uitgewerkt op Joren”, klonk het verontschuldigend.

Grijze zone

Bij Christiaan en Jana is communicatie één van de sterke punten. “We nemen geen blad voor de mond en kunnen makkelijk de moeilijke dingen aankaarten”, zegt Jana. En die zijn er wel. Zo leven ze vaak naast elkaar omdat er gewoon geen tijd is. Hun werk bemoeilijkt hun huwelijk. “Ik zou mijn shiften kunnen veranderen”, reageerde Christiaan. “Maar ik werk daar graag en wil niet van job veranderen.”

Waarop Jana reageerde dat ze nog niet 100% overtuigd zijn dat ze gaan slagen als koppel. Dan vertelt ze ook op de verschilletjes waarop ze botsen bij het exploreren van hun intimiteit. “Christiaan is heel lief. Maar ik zoek geen lieve man in bed. Ik zoek een dominante man die mij durft op bed smijten. Iemand die zacht zijn hand op mijn lichaam legt, dat is niet wat mij triggert op dat moment.”

Christiaan kan zich geen beeld vormen van wat hij dan wel moet doen. “Moet ik dan onmiddellijk op haar springen en haar pyjama kapottrekken? Dat ligt me niet. Maar ik wil dat wel proberen. Het is nog een grijze zone waar ik nog niet goed weet hoe op in te spelen.”

“Iedereen in onze omgeving zegt dat we zo leuk zijn”, besloot Jana. “Maar zijn we leuk als beste vrienden of gaan we echt een koppel vormen?

In het huwelijk van Jiri en Florence is het vooral de West-Vlaamse die het moeilijk blijft hebben met haar gevoelens. Nog steeds is de toestand wisselvallig. Ze wil graag dat er gevoelens komen voor Jiri maar legt zich daardoor teveel druk op. “Er zijn wel fysieke aanrakingen en in bed liggen we ook al in elkaars arm”, sprak ze zichzelf moed in.

Gepest

Maar later, tijdens een yogasessie met Ingeborg, loopt het mis. Één van de opdrachten luidde om een van je eigen kwaliteiten stilletjes door te vertellen aan de partner die op dat moment op de yogamat te lag. Terwijl bij de andere koppels woorden als geduldig, empathie en veerkracht werden ingefluisterd, kreeg Jiri te horen van Florence dat ze geen kwaliteiten had. Een moment waar ze later emotioneel op terugblikte. “Ik ben vroeger erg zwaar gepest geweest. Vaak moest ik horen hoe lelijk ik was. Dat vormt je een beetje. Als er dan een moment is dat het wat minder gaat, dan is het moeilijk om die kwaliteiten te zien.”

Voor het eerst sinds lange tijd lieten Brecht en Dziubi wat meer in hun kaarten kijken. Op de vraag of er al aantrekking is tussen hen beiden werd gezegd dat ze meer zijn dan best friends. “We zijn bijna lovers. Onze communicatie is top. Het realisme en aantrekking zorgen ervoor dat we steeds verder gaan met onze connectie.”