Voor de tweede dag op rij was het over de koppen lopen in Walibi. Nadat zondag het park zelfs afgesloten moest worden door de enorme drukte, was het maandag iets minder problematisch. Maar bij sommige attracties was het toch opnieuw een uur of bijna twee uur aanschuiven. “Ik denk niet dat ik nog terug kom op deze manier, maar de dochter oordeelt daar anders over”, zei papa David.