Man neemt verkeerde afslag, ziet brandend huis en redt vier jongeren: “Voorgevoel dat er nog iemand binnen was”

Een vergissing van een Amerikaanse man betekende zondag de redding van vier jongeren. Brendon Birt nam de verkeerde afslag, maar zag in de straat waar hij per ongeluk was beland een brandend huis. “Ik had zo’n voorgevoel dat er nog iemand binnen was”, getuigt hij. “Dus begon ik op de ramen te bonken en te roepen dat er brand was.” De deurbelcamera filmde hoe drie jongeren van 8, 14 en 17 plots naar buiten stormden, gevolgd door hun 22-jarige broer.