Gedetineerde sterft in isoleercel, parket heeft onderzoek geopend

Yassine S. (30) uit Hoboken is zondag overleden in de gevangenis van Leuven-Centraal. Volgens zijn familie voelde hij zich slecht, maar weigerde de directie hem naar het ziekenhuis te laten overbrengen. Het parket heeft een onderzoek geopend.

De 30-jarige Yassine S. zat een lange gevangenisstraf uit en verbleef al twee jaar achter de tralies. Zondagochtend kreeg zijn familie het nieuws dat hij overleden was. Volgens zijn familie zat Yassine al drie dagen in een isoleercel en voelde hij zich niet goed. Hij heeft dat meermaals aan de cipiers gemeld, vertelden medegevangenen via de telefoon aan zijn broer. “Alle gedetineerden van de sectie waar Yassine zat, willen getuigen over de schandalige behandeling die hij kreeg”, zegt broer Hamza aan VTM Nieuws. Volgens Hamza heeft men geweigerd om hem naar het ziekenhuis te laten overbrengen.

Het bestuur van het Gevangeniswezen opent een onderzoek en het parket heeft een autopsie bevolen om de doodsoorzaak te achterhalen.

Kathleen Van de Vijver, woordvoerder van het gevangeniswezen, zegt, los van dit dossier, dat elke gedetineerde die in een beveiligde cel (isoleercel) zit dagelijks wordt gezien door een arts en directeur. Verder is er verhoogd toezicht mogelijk om de 30 minuten.