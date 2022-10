Drinkwater Waals dorp vervuild met fecaliën: tientallen inwoners naar de dokter

De origine van de vervuiling zit bij een waterzuiveringsstation in Oreye, in Luik. Twee kleppen die vervuild water buiten moeten houden zijn defect geraakt, waardoor er fecale bacteriën in het drinkwater terecht zijn gekomen. Afgelopen weekend werd nog een tweede vervuilingsbron gevonden, in Hodeige zelf. Een niet-conforme installatie heeft ervoor gezorgd dat er vuil water in de distributie terechtkwam. Het probleem blijft daar echter beperkt tot de straat zelf en de installatie is intussen afgesloten.

Volgens de burgemeester van Remicourt, Thierry Missaire, zijn in totaal ongeveer 600 inwoners van het dorp getroffen. Enkele tientallen van hen hebben een dokter moeten raadplegen. De laatste analyses wijzen wel op een verbetering van de drinkwaterkwaliteit. Volgens de burgemeester valt die intussen “bijna binnen de normen”, maar wordt het drinkwater pas weer vrijgegeven tot de resultaten op het hele grondgebied perfect zijn. Volgens de Waalse drinkwatermaatschappij SWDE duurt dat zeker nog tot en met dinsdag.

De burgemeester plant nog een bewonersvergadering met de getroffenen om te kijken hoe de zaken moeten worden afgehandeld. Het gaat dan onder meer over de verzekeringsdossiers of de schoonmaak van huishoudtoestellen, legt hij uit.