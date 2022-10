Jonge vrouw uit Brussel en haar baby vermist

De politie heeft een opsporingsbericht verspreidt voor de 28-jarige Mélina Panneels en haar 10 maanden oude dochter Naylé. Het tweetal verliet maandag omstreeks 8 uur het huis ‘La Lisière’ in Ukkel en is sindsdien vermist.

Mélina Panneels is normaal gebouwd, is ongeveer 1,70 meter lang, heeft bruine ogen en lichtbruin haar dat meestal opgestoken is. Ze heeft een grijze kinderwagen bij zich.

De speurders vragen wie weet waar Mélina Panneels zich bevindt of wie meer informatie heeft over de verdwijning van Mélina en Naylé dit te melden op het gratis nummer 0800 30 300 of via het gratis nummer van Child Focus 116 000.