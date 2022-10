Oekraïne gaat officieel klacht indienen bij FIFA tegen WK-deelname van Iran

De Oekraïense voetbalbond heeft maandag in een statement aangekondigd officieel beroep te zullen aantekenen bij Wereldvoetbalbond FIFA tegen de deelname van Iran aan het WK voetbal in Qatar (20 november-18 december). Oekraïne beschuldigt Iran van mogelijke betrokkenheid bij de militaire aanval van Rusland.

De Oekraïense voetbalbond liet in het bericht op haar website weten “rekening te houden met de informatie over systematische mensenrechtenschendingen in Iran”. “Die zijn in strijd met de principes en waarden binnen de FIFA-statuten”, zo klonk het. Iran zou verder drones aan Rusland leveren waarmee Oekraïne wordt aangevallen. De Iraniërs ontkennen dat.

Vorige week opperde ook Sergeui Palkine, de algemeen directeur van topclub Shakhtar Donetsk, al om Iran uit het WK te houden. Hij wilde het land vervangen door Oekraïne zelf. De Oekraïense voetbalbond sprak die wens om Iran te vervangen niet uit.

Bondsvoorzitter Andriy Pavelko vroeg afgelopen weekend in een interview met de Duitse omroep ARD nog de uitsluiting van Rusland en Iran van lidmaatschap van de FIFA.

De openingswedstrijd van Iran op het WK staat op 21 november op het programma, tegen Engeland.