Wat staat er op de laatste speeldag van de Champions League-groepsfase nog op het spel? Een overzicht!

Begin november en de laatste speeldag van de Champions League-groepsfase is al aangebroken. We kijken uiteraard vooral uit naar Club Brugge: kan blauw-zwart zich in Leverkusen verzekeren van groepswinst? Maar er zijn dinsdag- en woensdagavond ook nog veel andere spannende duels. Een overzicht per groep.

Groep A: Liverpool en Rangers hebben mirakels nodig

Napoli en Liverpool hebben zich al geplaatst, maar vechten dinsdagavond in een rechtstreeks duel nog om groepswinst. Liverpool moet wel met meer dan drie doelpunten verschil winnen (heenwedstrijd was 4-1 voor Napoli) om zich nog tot groepswinnaar te kronen. Gezien de vorm van Napoli een quasi onmogelijke opdracht.

Ajax is derde in de groep en is veroordeeld tot de Europa League, tenzij het met vijf doelpunten of meer verschil verliest van Rangers. Dan wordt Rangers nog derde.

Liverpool - Napoli (dinsdag 21u)

Rangers - Ajax (dinsdag 21u)

© UEFA

Groep B: groepswinst voor Club Brugge?

In groep B is het dus vooral uitkijken naar Club Brugge, dat samen met Porto al zeker is van de volgende ronde. Blauw-zwart staat aan de leiding met tien punten en heeft alles nog in eigen handen, maar de Portugezen naderden tot op één punt en hebben ook een beter doelsaldo. Dat doelsaldo is nu belangrijker omdat het gelijk staat in de onderlinge duels van Club en Porto. Het doelsaldo van Club staat op +3, dat van Porto op +4. Wanneer is Club Brugge groepswinnaar? Eigenlijk simpel: als het volgende week tegen Leverkusen minstens even goed doet als Porto tegen Atlético. En nog simpeler: als Porto beter doet dan Club, dan is de groepswinst voor de Portugezen.

Tegelijkertijd zijn Leverkusen en Atlético nog in volle strijd om de derde plaats. De Duitsers moeten in hun laatste match beter doen dan de Spanjaarden om er nog over te springen.

Leverkusen - Club Brugge (dinsdag om 18u45)

Porto - Atlético Madrid (dinsdag om 18u45)

© UEFA

Groep C: alles gespeeld

In deze groep is de laatste speeldag een maat voor niets. Bayern gaat als groepswinnaar door naar de knock-outfase, Inter is tweede en gaat ook door. FC Barcelona is derde en moet naar de Europa League, Viktoria Plzen is Europees uitgeschakeld.

Viktoria Plzen - FC Barcelona (dinsdag om 21u)

Bayern München - Inter (dinsdag om 21u)

© UEFA

Groep D: álles kan nog

Met voorsprong de meest spannende groep. Op de laatste speeldag is geen enkele ploeg al zeker van kwalificatie en kunnen ze zelfs allemaal nog Europees uitgeschakeld worden. We proberen alles op een rijtje te zetten.

Tottenham is altijd groepswinnaar als het wint op het veld van Marseille. De Engelsen kunnen ook genoeg hebben aan een gelijkspel om groepswinnaar te worden als de andere wedstrijd (Sporting CP tegen Frankfurt) ook op een gelijkspel eindigt. Hoe dan ook gaat Tottenham naar de volgende ronde als het minstens een punt pakt.

Als Marseille wint tegen Tottenham, gaan de Fransen altijd door. Als Sporting CP en Frankfurt dan gelijk spelen, worden de Fransen zelfs groepswinnaar. In dat geval zouden Sporting CP, Frankfurt én Tottenham op gelijke punten komen te staan. Sporting CP wordt dan tweede omdat de Portugezen de meeste punten pakten in onderlinge duels. Tottenham zou dan derde worden en Frankfurt zou Europees uitgeschakeld zijn.

De winnaar van het duel tussen Sporting CP en Frankfurt is altijd geplaatst voor de volgende ronde.

Marseille - Tottenham (dinsdag om 21u)

Sporting CP - Frankfurt (dinsdag om 21u)

© UEFA

Groep E: Milan heeft nog één punt nodig

Chelsea is al zeker van groepswinst. AC Milan heeft in eigen huis tegen RB Salzburg genoeg aan een punt om door te stoten naar de volgende ronde.

Dinamo Zagreb kan nog naar de derde plaats springen. Daarvoor moeten de Kroaten zélf winnen tegen Chelsea en moet Salzburg verliezen tegen Milan.

AC Milan - RB Salzburg (woensdag om 21u)

Chelsea - Dinamo Zagreb (woensdag om 21u)

© UEFA

Groep F: Real Madrid heeft nog werk voor groepswinst

Real Madrid is in groep F als enige al zeker van kwalificatie. Van groepswinst zijn de Madrilenen echter nog niet zeker. Als RB Leipzig wint van Shakhtar Donetsk, dan moet Real ook winnen van Celtic om groepswinnaar te zijn. Als Leipzig niet wint, is Real hoe dan ook zeker van groepswinst.

Als Shakhtar wint van Leipzig, springen ze naar de tweede plaats. In alle andere gevallen worden de Oekraïeners derde.

Real Madrid - Celtic (woensdag om 18u45)

Skakhtar Donetsk - RB Leipzig (woensdag om 18u45)

© UEFA

Groep G: alles ligt vast

Geen spanning meer in groep G. Alle vier de plaatsen liggen vast: Manchester City is groepswinnaar en Dortmund gaat door als tweede. Sevilla moet naar de Europa League, Kopenhagen speelt na Nieuwjaar geen Europees voetbal meer.

Kopenhagen - Dortmund (woensdag om 21u)

Manchester City - Sevilla (woensdag om 21u)

© UEFA

Groep H: spanning op twee fronten

PSG en Benfica hebben zich allebei al gekwalificeerd voor de volgende ronde. Op de laatste speeldag vechten ze wel nog om groepswinst. PSG neemt het op tegen Juventus, Benfica tegen Maccabi Haifa. De ploeg die beter doet dan de andere, wint de groep. Bij gelijke punten heeft PSG voorlopig het voordeel met een doelsaldo van +8. Benfica staat op +4.

Ook voor plek drie is het zowaar nog spannend. Juventus en Maccabi Haifa tellen drie punten. Bij gelijke punten na de laatste wedstrijd zal ook hier het doelsaldo de doorslag geven. En dan lijkt Juventus (doelsaldo -3) het te halen van Maccabi Haifa (doelsaldo -9).

Maccabi Haifa - Benfica (woensdag om 21u)

Juventus - PSG (woensdag om 21u)

© UEFA

Geplaatst voor 1/8ste finales Al twaalf ploegen zijn zeker van een plaats in de 1/8ste finales. Nog vier te gaan. Drie ploegen zijn bovendien al zeker van groepswinst: Napoli Club Brugge Bayern München (groepswinnaar) Chelsea (groepswinnaar) Real Madrid Manchester City (groepswinnaar) Borussia Dortmund PSG Benfica FC Porto Inter Liverpool

Geplaatst voor Europa League Twee clubs zijn al zeker van de derde plaats in de groep. De acht ploegen die derde worden komen na Nieuwjaar uit in de Europa League (waar ze via een play-offronde een plaats in de 1/8ste finales moeten afdwingen): Sevilla FC Barcelona

Uitgeschakeld in Champions League Zeven ploegen zijn al zeker uitgeschakeld in de Champions League, maar maken wel nog kans op de derde plaats en dus de Europa League: Dinamo Zagreb Juventus Maccabi Haifa Atlético Madrid Leverkusen Ajax Rangers