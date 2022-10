Koreaanse autoriteiten geven toe dat er geen richtlijnen waren voor Halloweenfeest

De Zuid-Koreaanse autoriteiten zeggen maandag dat er geen richtlijnen waren om de enorme mensenmassa aan te kunnen die zich voor Halloween in Seoel verzameld had. Tijdens de festiviteiten overleden 154 mensen nadat ze in de menigte verpletterd werden.

Getuigen beschreven, na het drama in de populaire uitgaanswijk Itaewon, hoe ze niet konden bewegen of ademen terwijl ze met duizenden schouder aan schouder stonden in een straat van nog geen vier meter breed. Uiteindelijk overleden 154 mensen, een van de ergste rampen ooit in Zuid-Korea.

Maandag werd in het centrum van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel een officiële herdenkingsplek opgericht. Duizenden mensen kwamen hun respect betuigen, velen met tranen en witte bloemen in de hand. Ook de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol, zijn vrouw Kim Keon-hee, de premier en de burgemeester voegden zich bij de rouwenden.

Maar te midden van al het verdriet rijzen er nu vragen op over de manier waarop de regering het incident heeft aangepakt en over een duidelijk gebrek aan richtlijnen omtrent de regeling van zo’n mensenmassa. Volgens verschillende ooggetuigen waren er weinig of geen politieagenten in de omgeving. En zondag gaf de minister van Binnenlandse Zaken aan dat er “slechts een normaal niveau” van veiligheidspersoneel was ingezet omdat de menigte niet ongewoon groot leek. Ook zou er een aanzienlijk aantal politieagenten naar een ander deel van de stad gestuurd zijn voor verwachte protesten.

Geen handleiding

Er volgde maandag heel wat kritiek op de aanpak van de autoriteiten, waarop zij antwoordden dat er 137 man werd ingezet in Itarwon. Dat zouden 30 tot 70 agenten meer zijn dan in de jaren voorgaande de pandemie. Maar Oh Seung-jin, directeur van de afdeling ‘onderzoek naar geweldmisdrijven’ van de Nationale Politie gaf ook toe dat er geen richtlijnen zijn voor zulke gebeurtenissen: “Momenteel is er geen aparte handleiding voor een dergelijke situatie waarbij er geen organisator is en er een menigte wordt verwacht”. Bovendien zou de politie toen niet zijn ingezet om de mensenmassa onder controle te houden, maar voornamelijk om criminaliteit en “illegale activiteiten” te verhinderen.

Kim Seong-ho, directeur van de afdeling rampen- en veiligheidsbeheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, sloot zich aan bij deze opmerkingen en zei dat ze geen “richtlijnen of handleiding” hadden voor een dergelijke “ongekende situatie”.