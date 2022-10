Donald Trump klopt aan bij Hooggerechtshof om belastingaangifte geheim te houden

De voorzitter van de Ways and Means-commissie in het Huis van Afgevaardigden had al in 2019 Trumps belastingaangiftes van de vorige zes jaar opgevraagd. Het Amerikaanse ministerie van Financiën, toen nog onder president Trump, kantte zich daartegen, maar nadat Joe Biden president werd gaf het ministerie wel zijn fiat. Het beval aan de belastingdienst IRS om de documenten aan de commissie over te dragen. Trump ging daartegen echter in beroep.

In augustus besliste een federale rechtbank in Washington D.C. dat de documenten wel degelijk moesten worden overgemaakt. Maar volgens Trump hadden de rechters verschillende fouten gemaakt, waarna hij naar het hof van beroep trok.

Dat besliste donderdag dat het het bevel tot overdracht van de documenten aan de parlementscommissie niet on hold zal zetten. Dat betekent dat de Ways and Means-commissie de documenten binnen een week moet krijgen. Trump zal evenwel in beroep gaan bij het Hooggerechtshof.

Het is in de Verenigde Staten de gewoonte dat presidentskandidaten hun belastingaangifte publiek maken. Maar Trump heeft zich daar tijdens zijn campagne en ambtstermijn altijd tegen verzet. Dat leidde tot een jarenlange strijd tussen de Republikein en de Democraten, die hem beschuldigen van gesjoemel en daarom zijn financiële gegevens en vooral zijn belastingaangiftes willen inkijken.