Russische talkshow neemt onverwachte wending wanneer praatgasten kritiek spuien: “Dit is een wrede en sadistische oorlog tegen burgers”

De presentatoren van een Russische talkshow moesten plots zwaar in het defensief gaan toen hun programma een onverwachte wending nam. Het centrale thema van de show was de pogingen van Rusland om Oekraïne op de knieën te dwingen door hun elektriciteitsnet plat te leggen. Maar hun praatgasten vinden die tactiek maar niks en zagen er geen schroom in om hun ongezouten mening te uiten.

“Op die manier kunnen ze niet gebroken worden”, aldus politicoloog Aleksandr Sytin die de mensen eraan herinnert dat de Oekraïners ooit bewoners van de Sovjet Unie waren. “Ze zullen zich niet overgeven omdat ze plots hun spek boven een kaars moeten bakken.” Socioloog Alexei Roschin gaat nog een stapje verder en stelt dat de oorlog “wreed en sadistisch is, een strijd tegen burger”.

Maar door zijn opmerkingen wordt hij genadeloos neergesabeld door de presentatoren. “Hij is een tijdje niet op tv geweest, nu gaat hij even met stront gooien”, klinkt het cynisch. “Niemand is geïnteresseerd in wat je te zeggen hebt.”

De beelden van de talkshow worden nu verspreid door Russian Media Monitor, een organisatie die de Russische media in de gaten houdt. “Verschillende panelleden gooiden ‘waarheidsgranaten’ naar de verbouwereerde presentatoren”, schrijft Julia Davis, bezieler van de Russian Media Monitor bij de video. “Kijk maar hoe die kwade verspreiders van propaganda de expert afranselen.”

