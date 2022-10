Man vraagt zich af wie zijn dure kois rooft, tot hij de dief op heterdaad betrapt: “En ik kan er niks tegen beginnen”

Kieran McCarthy (68) was erg trots op zijn verzameling kois, waar hij de voorbije 25 jaar duizenden Britse ponden aan spendeerde. Maar eind oktober begonnen zijn peperdure vissen te verdwijnen uit zijn twee vijvertjes. De leraar op rust vermoedde dat de dader een otter was en kon dat bewijzen door de indringer te filmen. Maar hij kan niks beginnen tegen de otter, die zich zelfs niet laat tegenhouden door een net of een hek. “Het stadsbestuur zei dat ik van geluk mocht spreken dat er een otter in mijn tuin zit”, klinkt het. “Ik ben boos, gefrustreerd en pissig, maar het is nu eenmaal de aard van otters om vis te vreten. Tijd voor een nieuwe hobby.”