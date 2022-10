Halloweentocht lokt 4.000 deelnemers naar Heerse velden

Na twee stille coronajaren zonder Halloween in Heers, mocht de organisatie weer alle registers opentrekken. “Met 140 schrikfiguren en meer dan tien schrikstanden galmde het gekrijs over de velden”, lacht Steven Tuts van het organisatieteam. “Tijdens deze vernieuwde tocht van ruim 5 km joegen ook een 35-tal zwervers de deelnemers de stuipen op het lijf. Voor de kinderen hielden we het wel binnen de perken. De acht schrikgroepen waren jeugdverenigingen uit Heers en de omliggende gemeenten. Zo deden de U11 en U13 van Heers VV heel wat mensen schrikken en zorgde Illusion Dance Company voor een mooi dansoptreden.”Tussen een griezelige dokter, enge nonnen en tal van zombies sprong het akelige legerkamp, met echte tank én veldhospitaal, van Chiro Hoepertingen in het oog. Na de griezeltocht kon je bekomen van de spanning met een drankje en hapje in het sfeervolle halloweendorp. “Met ongeveer 4.000 deelnemers was het een groot succes, we kijken al uit naar onze volgende editie op 28 oktober 2023”, klinkt het bij de organisatie.