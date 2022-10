Carl Hoefkens mist nu ook geblesseerde Balanta, maar droomt van groepswinst: “We krijgen een fantastische kans”

In het Belfius Basecamp stond Eder Balanta gewoon nog op het trainingsveld, maar woensdag krijgen we de vervanger van de geschorste Onyedika niet te zien in de BayArena. “Hij heeft lichte hinder”, aldus Hoefkens. “Daarom zal moeten blijken of hij er de volgende wedstrijden bij kan zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik veel kwaliteit heb in mijn kern, en nu komt dat tot uiting. Ik maak mij dus geen zorgen over de invulling van die positie.“ Plots is de jonge Audoor, die al een paar keer kwam piepen, een realistische optie. “Dat kan, ik ben zeer tevreden over wat hij tot nu toe brengt”, wist Hoefkens nog te vertellen.

Dat Club wel onthoofd aan de verplaatsing in Leverkusen begint, hoeft geen betoog. Gelukkig is de kwalificatie al binnen, al zou groepswinst de ultieme kers op de taart betekenen. “Ik wil elke wedstrijd winnen, en mijn groep ook”, zegt Hoefkens. “Het maakt niet uit wanneer of tegen wie. En daarom willen we ons woensdag nogmaals tonen aan Europa in Leverkusen. We kunnen groepswinnaar worden in de Champions League. Dat zijn fantastische kansen die mijn spelers kunnen grijpen.“

© BELGA

Gesprek met Yaremchuk

Maar ook Leverkusen wil graag nog derde worden in groep B, en moet dus voluit gaan. En of de Duitsers bloed ruiken nadat Porto in Jan Breydel voetballes kwam geven. “Dat het bij ons stroever gaat? Dat is relatief. Zo’n match tegen Porto: dat kan gebeuren als je niet alles juist doet. Dat is ook een compliment: dan blijkt het hoe goed we het die eerste vier matchen gedaan hebben”, weet Hoefkens. “Wij hebben geen referentiematch nodig.” Maar dat het link wordt tegen de ploeg van Alonso, weet Hoefkens ook. “Leverkusen speelt anders dan tijdens de heenmatch, maar niet noodzakelijk beter”, legt de coach uit. “Alonso legde accenten. Er zijn details die hij veranderd heeft. Ze spelen nu meer op balbezit, bijvoorbeeld.”

Hoefkens had ook nog een woordje over Yaremchuk, die opnieuw in de kern zat na een baaldagje tegen KV Oostende. “Er is nooit een probleem geweest”, haalt Hoefkens de schouders op. “Er zijn bepaalde dingen die ik wil zien als coach. Een signaal is dan nodig. Dat was ook zo bij Noa Lang, en zijn reactie was uitermate goed. Er was vanmorgen nog een goed en constructief gesprek met Roman.”