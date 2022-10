Pech voor de Fransen: Paul Pogba hervalt en moet definitief forfait geven voor WK in Qatar

Paul Pogba zal met zekerheid niet deelnemen aan het WK voetbal in Qatar (20 november-18 december). Dat bevestigde zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta maandag in een bericht aan het Franse persagentschap AFP. De 29-jarige Pogba speelde dit seizoen door een zware knieblessure nog geen minuut voor zijn nieuwe team Juventus.

“Na medische onderzoeken gisteren en vandaag is het duidelijk geworden dat Paul Pogba verder moet revalideren na zijn operatie (aan de knie in september, red.)”, verklaarde Pimenta. “Het is buitengewoon pijnlijk. Hij zal om deze reden niet in staat zijn het Franse team te vervoegen op het WK in Qatar.”

De Franse middenvelder keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Juventus, na een periode van zes seizoenen bij Manchester United. Eerder was hij ook tussen 2012 en 2016 al aan de slag bij de Oude Dame.

Terugval

Pogba hervatte vorige week de groepstrainingen bij Juventus, maar zondag volgde een nieuwe terugslag. Hij onderging onderzoeken in Turijn en het Amerikaanse Pittsburgh en die bevestigden de vrees. Het WK komt te vroeg. De middenvelder speelde in april zijn laatste wedstrijd.

“Als ‘wishful thinking’ de zaken kon veranderen, dan zou Paul morgen hebben kunnen spelen”, zei Pimenta nog. “Hij zal blijven zijn best doen om zo snel mogelijk weer op het veld te staan, voor zijn fans en voor het team.”

Het forfait van Pogba is een streep door de rekening van bondscoach Didier Deschamps. De Fransen moeten in Qatar ook al N’Golo Kanté missen. De Chelsea-middenvelder sukkelt met een blessure aan de hamstrings. Pogba en Kanté waren de twee centrale middenvelders waarmee Deschamps Frankrijk vier jaar geleden in Rusland naar de wereldtitel loodste.

Frankrijk begint het WK op 22 november tegen Australië. Nadien volgen nog groepswedstrijden tegen Denemarken (26 november) en Tunesië (30 november). Didier Deschamps maakt zijn definitieve selectie bekend op 9 november.