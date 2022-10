Limburgse jagers klagen tekort aan locaties voor jachtexamen aan

Er is een acuut tekort aan schietstanden in Limburg. Het gevolg is dat Limburgse jagers nauwelijks kunnen oefenen voor hun praktisch jachtexamen en daarom moeten uitwijken naar andere provincies. Ook voor het afleggen van het jachtexamen zelf zijn er dus te weinig locaties. Dat vindt Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts. Hij kijkt naar militair domeinen als oplossing. Ook voor hobbyisten die aan kleiduifschieten doen is het tekort aan schietstanden een groot probleem. Dat bevestigt de 72-jarige Joseph Ory uit Houthalen-Helchteren die in Wallonië wel zijn hobby kan beoefenen.