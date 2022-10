Ruud Vormer spreekt over Cristiano Ronaldo én eigen situatie bij Club Brugge: “Verschrikkelijk, zeker de manier waarop”

U was het misschien al vergeten, maar Ruud Vormer is wel degelijk nog een speler van Club Brugge. De 34-jarige Nederlander komt gewoon niet meer in de plannen voor van coach Carl Hoefkens. Een vergelijkbare situatie is die van Cristiano Ronaldo bij Manchester United. In de studio van Play Sports sprak Vormer zich afgelopen weekend uit over de moeilijke situatie van de Portugees én over zijn eigen situatie bij blauw-zwart.

Vormer begon op 24 juli thuis tegen Racing Genk aan het seizoen als basisspeler en zelfs als kapitein. Na een uur werd hij naar de kant gehaald en twee weken later mocht hij nog eens vijf minuutjes invallen tegen Zulte Waregem. Dat was het. Sindsdien haalde hij geen enkele keer de wedstrijdselectie.

In zijn vrije tijd werkt Vormer als analist voor Play Sports. Voor de wedstrijd van Manchester United tegen West Ham maakte presentator Geert De Vlieger van de gelegenheid gebruik om de situatie van Cristiano Ronaldo - die zondag wel weer mocht spelen na eerder uit de selectie geweerd te zijn - te vergelijken met die van Vormer. “Hij zit nog vaak op de bank, ik helemaal niet meer”, antwoordde Vormer. “Dat is een heel lastig iets voor de trainer natuurlijk. Hoe je daarmee moet omgaan is heel moeilijk, maar ik denk dat Ronaldo nu gewoon lekker relaxed moet blijven. En als hij erin komt of in de basis staat moet hij het gewoon laten zien. Want die man heeft al genoeg bewezen, denk ik.”

“Het is verschrikkelijk hoe dat nu met mij gaat”, zegt Vormer over zijn situatie bij Club Brugge. “Ook de manier waarop. Het zijn moeilijke momenten. Het is natuurlijk al vaker gebeurd in de voetbalwereld dat grote spelers uit het niets niet meer bestaan. Hoe je daarmee moet omgaan is veel praten, de knop omzetten en gewoon doorgaan. Er zijn veel meer dingen dan voetbal. Dus ja, gewoon lekker doorgaan.”

