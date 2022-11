Victor, Liza en hun gezin wonen beeldig en budgetvriendelijk: “Iets niet bezitten, is ook een vorm van vrijheid”

Je hebt helemaal geen giga-budget nodig om prachtig te wonen. Dat bewijzen de vier budgetvriendelijke woningen waar Billie ging binnenkijken. Vandaag: het huis van Liza en Victor van der Stouwe. Zij gingen hun huis in een uithoek van Vlaanderen maar even huren, tussen het reizen door. Zestien jaar en drie kinderen later wonen Victor en Liza er nog steeds. Hun interieur is licht en minimalistisch. “Mooi met minder, dat vat het samen.”