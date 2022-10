Twintiger geslagen en meermaals neergeschoten op straat in Henegouwen

In Henegouwen is een man van 29 geslagen en meermaals beschoten. Hij werd daarbij geraakt in de dij, maar is niet in levensgevaar. Dat meldt het parket van Charleroi. Het slachtoffer zou ruzie hebben gehad met verschillende mensen. Wie hem precies beschoten heeft en waarom is niet duidelijk.

In de politiezone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes moesten agenten zondagavond omstreeks 20 uur optreden ter hoogte van een nachtwinkel in de rue Jules des Essarts in Châtelineau, een dorp in de provincie Henegouwen. Daar hadden verschillende mensen net een woordenwisseling gehad. Een man die met een kennis op het troittor stond te praten, kreeg een pak slag. Het slachtoffer, geboren in 1993, is niet in levensgevaar. De verdachten sloegen op de vlucht en worden momenteel gezocht.

“Een wagen met vijf inzittenden is gestopt ter hoogte van het slachtoffer. Een man is meteen naar hem toegestapt en heeft beledigingen aan zijn familie geroepen naar hem, alvorens hem te slaan met behulp van andere inzittenden”, meldt het parket van Charleroi, dat zich baseert op de verklaring van het slachtoffer.

“De hoofddader heeft vervolgens een van zijn mededaders aangezet om ‘zijn geweer uit te halen’. Het slachtoffer, dat te voet op de vlucht sloeg, werd geraakt door meerdere kogels. Er zijn vijf tot zes schoten gehoord. Een kogel heeft het slachtoffer aan de achterkant van zijn dijbeen geraakt. De daders zijn nadien gevlucht met hun wagen”, voegt het parket nog toe.