Als je voor deze leeftijd stopt met roken, leef je net zo lang als een niet-roker

Wie voor zijn 35ste de sigaret definitief aan de kant schuift, leeft over het algemeen even lang als mensen die nooit gerookt hebben. Dat concluderen enkele wetenschappers na een onderzoek bij 550.000 mensen.

De onderzoekers deelden de gigantische onderzoeksgroep op in drie categorieën: rokers, voormalige rokers en nooit-rokers. Ze merkten een sterk verband tussen roken en vroegtijdige sterfte. Kanker, hartproblemen en aandoeningen van de luchtwegen bleken de grootste boosdoeners. Tot daar niets nieuws.

Een andere conclusie van de studie was een pak opmerkelijker. De onderzoekers ontdekten namelijk dat wie nog voor zijn 35ste stopt met roken, gemiddeld even lang leeft als iemand die nooit gerookt heeft. “Op tijd stoppen kan dus echt levensreddend zijn”, laat Thomson, een van de onderzoekers, weten.

Interessant, maar wie nu denkt dat roken tot je 35ste helemaal niet ongezond is, is verkeerd. “Het berokkent sowieso veel schade aan je lichaam. Je zal misschien niet vroeger sterven, maar de kwaliteit van je leven gaat er wel onder lijden”, licht Thomson toe. Bovendien is stoppen allesbehalve een evidentie.

Nooit te laat om te stoppen

Uit het onderzoek bleek dat van alle mensen die ooit hadden gerookt, slechts iets meer dan de helft erin geslaagd was om op een gegeven moment te stoppen. Gemiddeld gezien gebeurde dat op 38-jarige leeftijd. En hoe later je stopt, hoe groter de kans dat je vroegtijdig sterft, stelden de wetenschappers vast. Het risico neemt zelfs zeer snel toe. Mensen die tussen hun 35 en 44 stoppen met roken, hebben 21 procent meer kans om vroeg te sterven dan nooit-rokers. Als je tussen je 45 en 54 stopt, is dat al 47 procent.

Of er een verschil is tussen mensen die meer of minder roken, hebben de onderzoekers niet specifiek onderzocht. Uit eerder onderzoek is wel al gebleken dat hoe meer je rookt, hoe hoger je sterfterisico is, zegt Thomson. “Dat betekent dus ook dat als je een zware roker bent, of als je op zeer jonge leeftijd bent begonnen, je meer gezondheidsvoordelen kan verwachten als je eerder stopt.”

Thomson en co hopen met hun onderzoek rokers een extra reden te geven om de sigaret links te laten liggen. Zijn advies: “Het is nooit te vroeg om te stoppen, maar voor degenen die hiermee worstelen is het ook nooit te laat.”