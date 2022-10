Kanye West reageert na ophef over antisemitische uitspraken: “Ik dank God dat hij mij heeft vernederd”

Kanye ‘Ye’ West zegt in een video op Youtube dat hij het gevoel heeft dat God hem “vernedert”. En vreemd genoeg is de Amerikaanse rapper daar dankbaar voor.

De rapper staat al enkele weken in een kwaad daglicht na enkele antisemitische uitlatingen in interviews en online. Hierdoor hebben veel bedrijven hun lucratieve samenwerkingen stopgezet. Onder meer Adidas en Balenciaga willen niet meer met de muzikant samenwerken.

Met de vernedering heeft hij het moeilijk. “De rijkste zwarte man geen miljardair meer maken vanwege een opmerking, daar heb ik het lastig mee”, zegt hij.

Ondanks alle commotie wil de man zijn verontschuldigingen niet aanbieden, maar hij wil zichzelf wel distantiëren van haatgroepen. “Ik heb geen banden met geen enkele haatgroep”, zei hij.

West kwam o.a. in opspraak vanwege een opmerking in de zaak George Floyd. Hoewel de man door politiegeweld om het leven kwam, beweerde de rapper dat de dood veroorzaakt werd door de pijnstiller fentanyl.

“Mijn uitspraken deden zwarte mensen pijn. Ik bied mijn excuses aan, want God heeft me laten zien, door wat Adidas nu doet en wat de media doen, hoe het is om een knie in je nek te hebben.”

De rapper verwijst hiermee naar de agent die zijn knie minutenlang in de nek van Floyd drukte. “Dus ik dank God, dat u mij heeft vernederd.”