Eerste verdachte van ontvoeringspoging Van Quickenborne overgeleverd aan België

In het onderzoek naar de bedreigingen aan het adres van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is maandag een Nederlandse verdachte aan ons land overgeleverd. Dat bevestigt het federaal parket. De overlevering van de drie andere verdachten staat later gepland.

Het federaal parket maakte op 24 september bekend dat de woning van Van Quickenborne in Kortrijk onder verhoogde beveiliging was geplaatst door een mogelijke dreiging. Over de precieze aard van de dreiging werd toen niet gecommuniceerd, maar er zouden plannen geweest zijn om de minister van Justitie te ontvoeren. In een achtergelaten wagen werden ook wapens aangetroffen.

In Den Haag en Leischendam werden in de nacht van 23 op 24 september al drie verdachten opgepakt. Een vierde verdachte werd een dag later in Den Haag ingerekend. Drie verdachten verzetten zich tegen hun overlevering, maar de Internationale Rechtshulpkamer van de Amsterdamse rechtbank besliste op 26 oktober dat ze wel degelijk aan België overgeleverd mochten worden. Die beslissing moet binnen een termijn van tien dagen uitgevoerd worden.m

Maandagochtend werd de eerste van vier verdachten aan ons land overgeleverd. Na verhoor zal hij in Kortrijk voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Die zal oordelen over zijn eventuele verdere aanhouding. De drie andere Nederlanders zullen later deze week overgeleverd worden, maar over het precieze moment kan het federaal parket niet communiceren.