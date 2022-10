Technische problemen bij Instagram, gebruikers hebben moeite met inloggen

“We zijn ons ervan bewust dat een aantal van jullie problemen hebben om toegang te krijgen tot jullie account”, reageerde Instagram. “We bekijken het en we verontschuldigen ons voor het ongemak.” Het is niet duidelijk wanneer de problemen verholpen zullen zijn. Het is ook niet duidelijk hoeveel gebruikers hier last van hebben.

Op Twitter klagen gebruikers dat hun accounts plotseling geblokkeerd zijn. Anderen zeggen dat mensen die ze volgen ineens lijken te zijn verdwenen van het platform. Ook op de website allestoringen.be zijn er veel meldingen van problemen, voornamelijk met inloggen. De meldingen komen van over de hele wereld.

Instagram maakt deel uit van de groep Meta, net als Facebook en WhatsApp. Vorige week waren er nog grote problemen bij WhatsApp.