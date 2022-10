Slager uit Ham aangehouden voor moord op ex-vriend dochter

Joke Feytons treedt op als advocate van verdachte B.B. en bevestigt de aanhouding. “In het kader van het lopende gerechtelijk onderzoek kan ik enkel nog kwijt dat mijn cliënt meewerkt aan het onderzoek”, aldus Feytons.

De feiten gebeurden in de Vioolkensstraat in Ham. De vroegere dorpsslager uit Heppen (Leopoldsburg) en zijn dochter wonen daar vlakbij elkaar. Schijnbaar plotseling dook de veertiger Tim Wils daar op. De man uit de Antwerpse Kempen is de ex-vriend van B.’s dochter. Toen die relatie anderhalf jaar op de klippen liep leefden Wils en de familie B. op voet van oorlog. Meermaals gingen de dader en het slachtoffer met elkaar in de clinch. De confrontaties werden zelfs fysiek. Zo zou er volgens omwonenden al eens een klap uitgedeeld zijn.

Contactverbod

De politie was op de hoogte van de situatie. Zo dienden zowel de dochter als haar vader enkele klachten in bij de politie. Het ging onder meer om belaging. Omdat de meldingen zich opstapelden werd de ex-vriend in maart voorgeleid bij de parketmagistraat van sectie M. Het is de afdeling die een lik-op-stukbeleid hanteert. Zo kunnen ze snel reageren en maatregelen treffen.

Na een verhoor bij de politie volgde een gesprek met de magistraat. Vervolgens werd onder meer een contactverbod van een half jaar met B.B. en zijn dochter opgelegd. Dat contactverbod zou niet geschonden zijn, maar liep afgelopen vrijdag af. Twee dagen later stond de Olmenaar alweer terug in de Vioolkensstraat in Ham.

Waarom Tim - die sinds februari van dit jaar een nieuwe relatie had - besloot om naar de familie B. te trekken is niet bekend en onderdeel van het verdere onderzoek. Hij geraakte binnen bij de vroegere slager en buren hoorden enkele doffe slagen en kort geroep. De situatie escaleerde en de 64-jarige B.B. nam een mes. Daarmee stak hij zijn slachtoffer meerdere keren. De veertigjarige Tim Wils geraakte nog tot aan de voordeur, maar stuikte daar in elkaar. Buren zagen de verdachte nog pogingen doen om zijn slachtoffer te reanimeren. Nadien namen de hulpdiensten over. Uiteindelijk bezweek de Olmenaar in het ziekenhuis aan de opgelopen steekwonden.

Slager en carnavalist

De verdachte was behalve voor zijn vlees ook gekend omwille van zijn liefde voor de film. Als hobby-cineast draaide hij meerdere films. Daarmee bracht hij volksverhalen tot leven. B.B. was heel veel, maar een moordenaar had niemand in hem gezien.

Slachtoffer Tim Wils woonde sinds de breuk met B.’s dochter opnieuw in zijn huis in het Olmense gehucht Germeer. Naast zijn job bij Jansen farmaceutica sleutelde Tim in zijn vrije tijd graag aan auto’s. In bijberoep had hij zijn eigen zaak, ‘Auto’s Tim’. Voorts was Tim een bekend figuur in het Olmense uitgaansleven en nauw betrokken bij de carnavalsvereniging van Germeer.