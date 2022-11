Natasia en haar gezin wonen beeldig en budgetvriendelijk: “Buiten de keuken en de wasmachine van 17 jaar oud is alles tweedehands”

Je hebt helemaal geen giga-budget nodig om prachtig te wonen. Dat bewijzen de vier budgetvriendelijke woningen waar Billie ging binnenkijken. Vandaag: de hoeve van Natasia Fanariotis en haar gezin. Zij wonen net in een postkaart. Smalle weggetjes door de Vlaamse Ardennen leiden naar hun pittoreske hoeve. Voor alles − maar dan ook alles − in huis zoekt Natasia een tweedehands of zelfgemaakt alternatief. “Ik zie het als een slimme manier van leven.”