De natuur is nú op haar mooist: tien herfstwandelingen om de Limburgse bossen in te duiken

Herfst! Tijd om het bos in te duiken. Om paddenstoelen te spotten, in de herfstbladeren te ravotten of om iets op te steken over onze natuur. Deze tien herfstwandelingen hebben voor iedereen wat wils.

1. Verborgen moois in Hasselt

Een afwisselende tocht door een verrassend landschap. Tijdens de Verborgen Moois wandeling in het Hasseltse Herkenrodebos zie je akkers, weilanden, water en bos. Het ideale uitstapje met het hele gezin, want tijdens deze mooie tocht wandel je ook langs een speelbos voor de kleinsten en een losloopweide voor je viervoeter.

Start- en eindpunt? Ten Hove in Kermt.

Afstand? 6,5 km

Route? Volg de rode route.

Parking? P1 Verborgen moois Herkenrodebos, Ten Hove in Kermt.

Info? www.natuurenbos.be/herkenrodebossen

Herkenrodebos. — © Karel Hemerijckx

2. Ravotten in Hechtel-Eksel

Het Pijnven in Hechtel-Eksel is een speelparadijs voor kinderen. Hutten bouwen, in de bomen klauteren, ravotten in de speelweiden en dan is er nog de Bosbewonersroute. Tijdens deze tocht spotten kinderen tien houten dieren, zoals de vos, de specht, het everzwijn en de buizerd. Aan de hand van speelse opdrachten leren ze de bewoners van het bos beter kennen. Ideaal voor 3- tot 7-jarigen.

Start- en eindpunt? Parking Pijnven, Kiefhoekstraat z/n in Hechtel-Eksel.

Afstand? 2,4 km.

Route? Volg de blauwe route.

Parking? Binnen een straal van 100 m.

Info? https://www.bosland.be/voor-kinderen/op-avontuur-in-bosland/bosbewonersroute/45/

Pijnven Hechtel-Eksel. — © Visit Limburg / L. Lenaerts

3. Op pad met een ranger in Zutendaal

Al wandelend interessante weetjes over de natuur meepikken? Laat je op sleeptouw nemen door een ranger in het Nationaal Park Hoge Kempen. Op zondag 20 november kan je de verborgen parels van Wandelgebied Lieteberg ontdekken onder begeleiding van een gids tijdens de wandeling ‘Herfst in geuren en kleuren’. Je leert er alles over herfstbladeren en waarom de paddenstoelen zo massaal uit de grond schieten.

Start- en eindpunt? Bezoekerscentrum Lieteberg in Zutendaal.

Uur? Van 14 tot 16 uur.

Prijs? 2 euro per volwassene, 1 euro per kind.

Parking? Parking Lieteberg, Blookbergstraat in Zutendaal.

Info? https://www.nationaalparkhogekempen.be/nl/herfst

© Visit Limburg / E. Daniëls

4. Paddenstoelen spotten in Bilzen

Ook in het Munsterbos zie je de herfstpracht op haar best. Wandel op de grens van Haspengouw en de Limburgse Kempen tussen naald- en loofbomen, paddenstoelen en unieke heidelandschappen. Het toppunt van deze lus? Klim de uitkijktoren op en geniet van een prachtig uitzicht over water en riet.

Start- en eindpunt? Leroyplein in Munsterbilzen (Bilzen).

Afstand? 6,3 km.

Route? Volg de blauwe ruit.

Parking? Binnen een straal van 100 m.

Info? https://www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/3378282/

Munsterbos. — © Tom Palmaers

5. Stille bossen, duinen en vennen in Oudsbergen

Deze lange wandeling laat je kennis maken met het gebied Donderslag, dat deel uitmaakt van de duinengordel in het noorden van het Nationaal Park Hoge Kempen. Tijdens deze tocht geniet je van de stilte in het bos, naald- en loofbomen wisselen elkaar af. Je wandelt ook langs de landduin van de Kruisberg en langs mooie vennen zoals het Turfven of de Ruiterskuilen, waar je op het water kan picknicken.

Start- en eindpunt? Onthaalpunt Sentower Park, Leemkuilstraat 21 in Opglabbeek (Oudsbergen).

Afstand? 11 km.

Route? Volg de gele zeshoek.

Parking? Ruime parking bij het startpunt.

Horeca? Het ruitercafé van Sentower Park, maar ook de Tievishoeve is een aanrader.

Info? https://www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/134900127/

(lees verder onder de foto’s)

Donderslag. — © Visit Limburg / L. Lenaerts

Ruiterskuilen. — © Visit Limburg / L. Lenaerts

6. Langs vijvers en bossen in Hasselt

Zin in een stevige herfstwandeling? Volg de rode driehoek in Bokrijk en je bent wel even zoet. Deze afwisselende wandellus brengt je langs bossen en De Wijers, prachtig in deze tijd van het jaar. Daarnaast passeer je ook Fietsen door het Water, de speeltuin van Bokrijk en de hondenlosloopweide in Kiewit.

Start- en eindpunt? Domein Bokrijk, domein Kiewit of De Kwaakvos.

Afstand? 12 km.

Route? Volg de rode driehoek.

Parking? In een straal van 100 m bij elk startpunt.

Horeca? Er is horeca aanwezig op de route.

Info? https://www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/3377701/

Fietsen door het Water. — © Chris Nelis

7. Tussen Jeker en Maas in Riemst

Water, bos en vergezichten, deze wandeling heeft het allemaal. Wandel tussen de Jeker en de Maas en geniet onderweg van stukjes bos, weilanden en heuvels. De ultieme blikvanger van deze lus is het Fort van Eben-Emael, met bovenop het plateau een prachtig uitzicht over de Maas en het Albertkanaal.

Start- en eindpunt? Parking onder de brug, Trekweg Neercanne in Riemst.

Afstand? 7,2 km.

Route? Volg de blauwe ruit.

Parking? Parking onder de brug, Trekweg Neercanne in Riemst.

Horeca? Horeca aanwezig in de buurt van de startplaats.

Info? https://www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/3378222/

Fort Eben-Emael. — © Visit Limburg

8. In en rond Oud-Rekem

Eentje voor de fervente wandelaar. Tijdens deze gevarieerde lus wandel je naar het meest zuidelijke punt van RivierPark Maasvallei. Ontdek de dorpskern van Oud-Rekem en de prachtige natuur langs de oevers van de Maas en natuurgebied Hochterbampt. Onderweg vind je hier en daar ook enkele picknickbankjes om op adem te komen en van het uitzicht te genieten.

Start- en eindpunt? Instapplaats Colmonterveld, Sint Pieter 26 in Lanaken of instapplaats Kanaalzone, Kanaalstraat 1 in Lanaken.

Afstand? 15,4 km.

Route? Volg de oranje cirkel.

Parking? Bij elke instapplaats is een parking gelegen.

Horeca? Horeca aanwezig in de buurt van de startplaatsen, picknickbankjes op de route.

Info? https://www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/4571797/

RivierPark Maasvallei. — © Visit Limburg / K. Wintmolders

9. Het hart van De Wijers in Zonhoven

Van Wijvenheide tot de Platwijers, tijdens deze langere route wandel je letterlijk op de dijken van tientallen vijvers. Hou halt aan één van de vogelkijkhutten, waar je op een speelse manier de vogels van De Wijers leert kennen. Of beklim de uitkijktoren en ontdek het land van 1001 vijvers in vogelperspectief.

Start- en eindpunt? Zwanenstraat 105 in Zonhoven.

Afstand? 9,1 km.

Route? Volg de rode driehoek.

Parking? Parking De Wijers-Heidestrand Uitkijktoren.

Info? https://www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/3377858/

Platwijers. — © Visit Limburg / J. Ramael

10. Dwars door Haspengouw

Het Doorkijkkerkje, hoogstamboomgaarden en de Bollenberg: op deze landschapswandeling valt er heel wat te zien. Vertrek in het middeleeuwse stadje Borgloon en laat je meenemen door een prachtig landschap dat voortdurend op en neer golft. Op de heuveltoppen word je beloond met de mooiste uitzichten.

Start- en eindpunt? De Klappoel, Kortestraat in Borgloon.

Afstand? 8,8 km.

Route? Volg de oranje route.

Parking? Meerdere parkeergelegenheden in de buurt van de startplaats.

Info? https://www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/3378265/