De Doortrappers eindigen seizoen in Scherpenheuvel

In Scherpenheuvel werden natuurlijk kaarsjes gebrand en foto's genomen vooraleer de terugweg aan te vatten. Na afloop werd er verbroederd in hun stamcafé in Laren (Lummen). "Elke zondag staan wij paraat om gedurende een paar uurtjes de spieren los te gooien en er af en toe een lap op te geven. Wij hebben 2 teams: de A-Ploeg rijdt met een gemiddelde tussen 28 en 30 km/u over een afstand van maximaal 120 km. De B-Ploeg rijdt met een gemiddelde tussen 24,5 en 26,5 km/u over een afstand van maximaal 70 km. Het fietsseizoen start op de eerste zondag van maart en eindigt einde oktober."