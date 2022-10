Voor bijna 10.000 euro aan boetes geïnd bij controles op zwaar vervoer

Van de 14 vrachtwagens die maandag bij een controle zwaar vervoer door de politie in Tongeren aan de kant werden gezet, was er een in orde. In totaal werd er 9930 euro aan boetes ter plaatse geïnd

De controle gebeurde maandag tussen 8 en 13 uur op de Michielenweg door de politie samen met de federale wegpolitie en de inspectiediensten van GOCA. Veertien vrachtwagens werden op de vrachtwagenparking gecontroleerd of ze technisch in orde waren. Een voertuig was volledig in orde. Al de rest had technische tekortkomingen aan de lichten, remmen, ruiten, spatborden en banden. De hoogste boete - 1.050 euro - ging naar een bestuurder - waarvan de remmen ondermaats werkten. Andere overtredingen waren het ontbreken van een vervoersvergunning, afgesloten band, slecht functionerende lichten, spatborden die niet conform de regels zijn, een gebarsten voorruit, voertuig dat niet geschikt is voor de lading, vervallen keuring, lading die niet voldoende was vastgemaakt. Een vrachtwagenbestuurder werd geverbaliseerd omdat hij aan het rijden was zonder een rijbewijs te bezitten voor het rijden met een vrachtwagen. Een vrachtwagenbestuurder die gevaarlijke goederen aan het vervoeren was, moest ter plaatse een boete van 275 euro te betalen omdat hij geen brandblusser in zijn voertuig had.

Gsm

Andere overtredingen die werden vastgesteld: niet dragen van veiligheidsgordel (9); gsm’en aan het stuur (12), niet bijhebben van rijbewijs (2), vervallen keuring (5). Omdat een bestuurder al 3 keer geverbaliseerd werd voor een vervallen keuring en toch bleef rondrijden, werd de bestuurder met zijn voertuig meegenomen naar de keuring. Het voertuig werd volledig afgekeurd.

Een bestuurder van een motorfiets werd geverbaliseerd omdat hij geen beschermende kledij droeg. Een bestuurder van een bromfiets werd geverbaliseerd omdat zijn bromfiets niet verzekerd was, de bestuurder geen rijbewijs had om met de bromfiets te rijden en ook nog onder invloed was van verdovende middelen reed. De bromfiets werd inbeslaggenomen. mm