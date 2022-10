Bijna twee jaar cel en boete van 3.000 pond voor Britse agent die 80 pond stal uit portefeuille

Een politieagent in Londen is maandag veroordeeld tot 22 maanden cel omdat hij 80 pond, ongeveer 93 euro, had gestolen uit een portefeuille. Dat maakte de Metropolitan Police bekend.

De diefstal was aangegeven door een collega. Die had opgemerkt dat de 80 pond was verdwenen uit een portefeuille die was binnengebracht bij de politie.

Na een intern onderzoek van de Metropolitan Police kon een agent worden aangeduid als de schuldige. Hij werd in maart 2021 aangehouden en eind september van dit jaar bevond een Londense rechtbank hem schuldig aan diefstal en belemmering van de rechtsgang.

Diezelfde rechtbank legde hem maandag zijn straf op. Hij kreeg een gevangenisstraf van 22 maanden en moet ook 3.000 pond aan gerechtskosten betalen. De betrokken agent was al geschorst. Nu volgt nog een interne tuchtprocedure.