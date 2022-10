36 miljoen dollar voor mannen die onterecht veroordeeld werden voor moord op Malcolm X

Ze waren slachtoffers van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in de Afro-Amerikaanse geschiedenis. Twee mannen die in 2021 na twintig jaar zijn vrijgesproken voor de moord op Malcolm X in 1965, ontvangen in totaal 36 miljoen dollar van de stad en de staat New York.

Advocaat David Shanies, verdediger van de 84-jarige Muhammad Aziz en de familie van Khalil Islam, die in 2009 stierf, bevestigden zondagavond in een e-mail aan het Franse persbureau AFP dat een “onrecht vandaag erkend (was) en een bescheiden stap gezet om het te corrigeren” .

Op vraag van de New York Times had de juridische afdeling van het stadhuis van New York eerder een financiële compensatieovereenkomst onthuld met als titel “Meneer Aziz en meneer Islam onterecht veroordeeld voor deze misdaad”: de moord op Malcolm X op 21 februari 1965 op de galerij van de Audubon Ballroom, een concertzaal in Harlem, een wijk in het noorden van Manhattan.

Khalil Islam (in het midden) na zijn arrestatie voor de moord op Malcolm X. — © AP

De twee mannen, leden van de ‘Nation of Islam’-beweging van Malcolm X, waren in 1966 veroordeeld tot lange gevangenisstraffen en brachten samen 42 jaar achter de tralies door - ongeveer 20 elk - voor een moord die ze nooit hadden begaan.

Maar op 19 november, in een historische gerechtelijke ommekeer, sprak het Hooggerechtshof van de staat New York hen vrij. De justitie heeft zelfs “falen” erkend door twee onschuldige mensen gevangen te zetten voor de moord op het icoon van de zaak van de zwarten in de jaren zestig in de Verenigde Staten.