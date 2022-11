GETEST. Escaperoom in piratenthema: kan jij Jack Sparrow van het schip bevrijden?

We sloten twee van onze journalisten - en de broer van - op in een vervloekte boot in Genk. — © Karel Hemerijckx

Fans van escaperooms kunnen hun lusten sinds enkele maanden botvieren op de nieuwe spelzone Action Valley in Genk. We sloten twee van onze journalisten - en de broer van - op in een vervloekte boot. Lukt het hen om Jack Sparrow te bevrijden?

Wat?

Pirates of the Carribean: The Curse of the Black Pearl is een escaperoom van Playcity op de site Action Valley in Genk, het voormalige Tennisdel. Kapitein Jack Sparrow zit vast op een schip terwijl hij wordt geplaagd door de geest van piraat Davy Jones. Hij moet koste wat kost zien te ontsnappen en rekent daarvoor op hulp van zijn makkers. Je krijgt een uur de tijd om in de huid te kruipen van Will Turner, Elisabeth Swann en Kapitein Barbossa.

Wie?

Journalisten Feraye Ozyurek en Eva Flipkens hebben een neus voor onderzoek, maar zijn groentjes in de wereld van escaperooms. Om op safe te spelen neemt Eva haar broer Tim mee, die al minstens drie gelijkaardige spelletjes op de teller heeft staan.

© Karel Hemerijckx

Ervaring?

Voor landrotten Feraye, Eva en Tim aan boord worden gestuurd, krijgen ze nog een kort woordje uitleg. De spelleider volgt de ontsnappingspoging mee via camera’s en kan (indien nodig) tips geven via beeldschermen.

Landrotten af. Het drietal murwt zich door een gat in de boot en glijdt via een plank aan boord. Ze zitten opgesloten in een kil onderdek uitgedost met schedels, een houten ton en een piratenvlag. Kapitein Feraye roept luidop elk eventueel verband dat in haar opkomt: ze vermenigvuldigt symbolen met letters om ze vervolgens door cijfers te delen en veroorzaakt storm op zee in ieders hoofd. Maar ze houdt vol - als een echte piraat - en vindt samen met scheepsmakkers Tim en Eva de code van het cijferslot.

© Karel Hemerijckx

Iedereen voelt de seconden als zand tussen de vingers glippen en er wordt nerveus verder gezocht naar aanwijzingen in kamer nummer twee. Terwijl Tim de door de ruimte razende Feraye tegenwind geeft en de woorden: “dat lijkt me een ‘arbitraire’ link” papegaait (er zit trouwens ook een plastic papegaai in een van de ruimtes), houdt Eva het hoofd koel. De combinatie dolgedraaid enthousiasme (Feraye), ervaring (Tim) en koelbloedigheid (Eva) blijkt te werken: het drietal worstelt zich nipt binnen de tijd door alle kamers, richting de uitgang van het schip. Jack Sparrow is weer een vrij vogeltje. Missie geslaagd.

© Karel Hemerijckx

Conclusie?

Dankzij het decor en de inkleding - van wapens, een gedekte tafel na een schranspartij tot een overvolle schatkist - geraakt iedereen met gemak in zijn of haar rol. Minder gemakkelijk is het uit het schip ontsnappen zelf. Een handvol tips van de spelleider via het scherm zorgt ervoor dat de geïmproviseerde piraten Jack Sparrow toch kunnen bevrijden. Geoefend speler Tim is blij verrast door de originele spelelementen en ook Eva blikt tevreden terug op haar eerste ervaring in een escaperoom. En Feraye? Die zit nog steeds in haar rol en stuitert in het rond als een ontsnapte kanonskogel.

© Karel Hemerijckx

Praktisch

Wat?Pirates of the Carribean:The Curse of the Black Pearl is een spannende en uitstekend aangeklede escaperoom. Voor een ideale ervaring speel je dit spel minstens met drie en maximum met zes personen.

Voor wie? Voor slimmeriken die houden van teamwork.

Prijs? 2 personen: 45 euro p.p., 3 of 4 personen: 35 euro p.p., 5 of 6 personen: 29 euro p.p.

Extra info: Action Valley biedt plaats aan verschillende spelaanbieders, waaronder Playcity. In maart breidt Playcity uit met onder meer paintball en Highland Games.

Adres? Playcity Genk, Sledderloweg 98 in Genk

Info: www.escapeuniverse.be