Dilsen-Stokkem

In de Slakkenstraat in Lanklaar is zondag rond 6.30 uur een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een auto botste er tegen een geparkeerd voertuig. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. De politie deed ter plaatse een onderzoek om het voertuig op te sporen. De brandweer kwam ter plaatse om het oliespoor op te ruimen. Er werd een pv opgesteld. mm