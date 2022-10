Hoe vergelijk je nu het best de variabele engeriecontracten?

Er zijn alleen nog maar variabele contracten te vinden op de markt en die zijn bijzonder moeilijk te vergelijken. Daar is nu verandering in gekomen. De regulatoren in ons land, zijn het nu eens over de methode waarop ze die contracten zullen moeten bereken en vergelijken. Dit dit nu belangrijk voor de consument? We vragen het aan energie-expert Jordi Van Paemel. Meer weten over energie en hoe je erop kunt besparen? Kijk dan op www.test-aankoop.be/energyguide of via www.youtube.com/user/Testaankoopvideo.