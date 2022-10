Hanne (K3) stopt op doktersadvies met optreden en wordt vervangen door oude bekende

Hanne is zwanger van haar eerste kindje, en dokters raden daarom aan om voorzichtig te zijn met de energieke optredens van K3. Vanaf komende zaterdag zal ze daarom niet meer te zien zijn. Pas na de bevalling zal ze er weer bij kunnen zijn.

(Lees verder onder de foto)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Haar vervangster wordt een oude bekende: Diede van den Heuvel. Voor wie haar niet kent: zij nam deel aan K2 zoekt K3, en haalde daar zelfs de finale. Marthe en Julia zien het volledig zitten om straks met Diede op het podium te staan, klinkt het bij Studio 100.

“Diede en ik kennen elkaar heel goed omdat we het beiden tot in de finale hebben geschopt”, zegt Julia. “Er was toen echt geen sprake van strijd. We gunden elkaar alles. Zij was heel blij voor me toen ik won en andersom was dat zeker ook zo geweest. Dat ze er nu alsnog even bijkomt, vind ik geweldig.”

“In de afgelopen weken heeft Diede aan alle repetities meegedaan om er zo klaar voor te zijn wanneer Hanne stopt”, aldus Marthe. “Opnieuw hebben we kunnen zien waarom zij tot de laatste vier kwam bij K2 zoekt K3. Ze is, weliswaar tijdelijk, een grote aanwinst.”

Ook Diede zegt er klaar voor te zijn. “Het is een droom die uitkomt. Na het televisieprogramma heb ik me op mijn eigen carrière gericht en er nooit rekening mee gehouden dat deze kans voorbij zou komen. Toen ze vanuit Studio 100 belden en vroegen of ik Hanne tijdelijk wil vervangen, heb ik direct ja gezegd.”