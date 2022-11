Een uniseks geur, de mascara waar je naar op zoek was, en een perfect vallende broek: de shopbuit van team Billie

Een heel bijzondere jongen

Wim Vanlessen, zowat de grootste balletdanser die we in België gekend hebben, komt met een vertederend kinderboekje over Willem. Best een bijzonder jongetje dat op een avond met zijn ouders mee naar het theater moet. Hij raakt de weg kwijt in het gebouw en hoort achter een deur muziek klinken. In zijn buik beginnen vlinders te fladderen. Is dit waar Willem thuishoort?

Een heel bijzondere jongen, Wim Vanlessen en Leon Römer, Uitgeverij Horizon, 48 p. 16,99 euro,

