Koen Wauters werkt “een leerrijke testdag” af richting Dakar 2023: “Normaal dat alles niet meteen perfect verloopt”

In aanloop van de Dakar, die op 31 december van start gaat in Saoedi-Arabië, organiseerde Team Feryn Dakar Sport zondag een testdag in Lommel. Het was de eerste van in totaal twee oefensessies die het team organiseert. Koen Wauters moet de komende weken nog werken aan de ophanging van zijn wagen. Tom De Leeuw zag zijn oefensessie uitgesteld omdat de nieuwe ophanging deze week geleverd wordt. Nicola Feryn reed zijn allereerste meters in het zware Lommelse zand.

Team Feryn Dakar Sport ontving genodigden, partners en fans in een heus bivak om zo iedereen een nog betere inkijk te geven hoe het er in de Dakar dagelijks aan toegaat. De testdag was er eentje met gemengde gevoelens.

“Dat is de juiste omschrijving”, zegt Koen Wauters. “Ik ben matig tevreden. Je voelt meteen dat de wagen het potentieel heeft. Onze Toyota is robuust, kan tegen een stootje en heeft genoeg kracht om overal door te raken. We hebben wel nog wat werk aan de ophanging. Die stond op zijn hardst maar was eigenlijk nog wat te zacht waardoor de wagen soms nog wat de neiging heeft om te dansen of achteraan uit te breken. Dat moeten we er nog zien uit te krijgen. Maar eigenlijk is het heel normaal dat tijdens zo’n testdag niet alles meteen vlot verloopt. Net omdat je weet dat er iets kan gebeuren, organiseer je zo’n testsessie. Eigenlijk komt het erop neer dat je de sterktes moet benutten en moet proberen om omheen de zwaktes te rijden. Los van alle info die we mee naar huis namen, is het maken van kilometers het belangrijkste tijdens zo’n dag. Dat in combinatie met het enthousiasme op de gezichten van fans, partners en onze teamleden is mooi om zien.”

© BELGA_HANDOUT

Teameigenaar en navigator Pascal Feryn liep met een brede glimlach rond.

“In het zand spelen is altijd fijn. En, het is nog maar net begonnen”, zei Feryn enthousiast. “Een probleem dat we al gecounterd hebben, is het plots wegvallen van het vermogen. Bleek dat de mazoutfilter vol zat met partikels afkomstig van de tank. De klassieke tank is vervangen door een zak. Daarin bleek was mousse en gruis te zitten. We hebben ook gemerkt dat er nog wat werk is aan de koppeling. Dat is voor de volgende testsessie later deze maand. Zo kunnen Tom (De Leeuw) en Cédric (Feryn) dan ook meteen met hun wagen rijden want dat is er vandaag niet van gekomen. Nicola (Feryn) en Kurt (Keysers) hebben het ook goed gedaan. Zij nemen deel aan de Classic Dakar. Een ideale leerschool. Ik ben blij dat ik mijn passie op die manier kan doorgeven aan mijn zonen. Net als ik zijn ook zij gebeten door het Dakar-virus.”