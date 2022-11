Ooit bewaakte Arton uit Bree koningin Máxima, nu beschermt hij Eva-Mariana

Dat het voorbestemd was dat ze elkaar zouden tegenkomen, zo lijkt het wel voor Arton Dreshaj (43) en Eva-Mariana Giman (29). Hij is afkomstig van Nederland, zij van Roemenië, maar acht jaar geleden kruisten hun wegen… in een McDonald’s in Duitsland. Intussen wonen ze samen in Bree en stapten ze in het huwelijksbootje. “Niks in onze relatie was gepland.”

De Nederlandse koningin Máxima. Helemaal links houdt Arton een oogje in het zeil. — © rr

Hij is afkomstig uit het Nederlandse Venlo, maar zijn job als bodyguard bracht Arton Dreshaj op vele plekken. “Ik heb jarenlang de Nederlandse koningin Maáxima beveiligd”, vertelt Arton. “Acht jaar geleden was ik voor mijn werk toevallig in Duitsland. Ik was op de baan met de gasten die ik moest beveiligen. Die hadden honger en wilden een tussenstop maken in de McDonald’s. Dus liep ik naar binnen, helemaal ingepakt in mijn kostuum. Achter de toog stond Eva-Mariana. Ze vroeg me wat ik wilde bestellen. Ik antwoordde: ‘jou’. Ze moest lachen, maar gaf me daarna toch haar telefoonnummer.”

Voor Arton was het liefde op het eerste gezicht, de Roemeense Eva-Mariana moest haar eerste indruk even laten bezinken. “Toen hij mij aansprak, leek hij de meest arrogante man die ik ooit gezien had”, lacht ze. “Hij stond daar in zijn dure kleren met zijn dure auto. Ik zag er op dat moment niet uit. Ik snapte niet wat hij in mij zag. Ik gaf hem mijn nummer, maar alleen omdat ik dacht dat hij toch nooit zou bellen. Maar na onze eerste date heb ik mijn mening moeten herzien. Dat arrogante hoorde vooral bij zijn werkattitude, daarnaast was hij heel anders.”

Niets gepland

Tijdens hun kennismaking woonde Eva-Mariana nog maar een maand in Duitsland, maar daar zou ze niet veel langer blijven. “Dezelfde avond nog belde ik haar op en planden we een date”, vertelt Arton. Daar klikte het meteen. “Ik vroeg Eva-Mariana vanwaar ze afkomstig was en of ze daar mooie stranden hadden. Het antwoord was ja en dus trokken we drie weken op vakantie naar Roemenië. Daarna zijn we meteen gaan samenwonen in Nederland.” Intussen hebben de twee een dochtertje Céline en wonen ze samen in Bree. Hoe zo’n internationaal koppel uitgerekend daar terechtkomt? “Mijn broer woont in Tongerlo en ik was op zoek naar een huis”, legt Arton uit. “Enkele straten verder stond er eentje te koop. Zo zijn we hier dus terechtgekomen.”

Het huwelijksaanzoek kwam er na een tripje van Arton naar Frankrijk. “Ik was daar voor een beveiligingsopdracht”, vertelt hij. “Toen kreeg ik plots een ingeving en heb ik een ring gekocht. Terug thuis heb ik Eva-Mariana ten huwelijk gevraagd. Daarna bleek ze zwanger te zijn en hebben we ons huwelijk een tijdje uitgesteld.” Tot enkele weken geleden, toen ze in het huwelijksbootje stapten in Bree. “Dat hebben we twee weken op voorhand beslist”, lacht Eva-Mariana. “Eigenlijk was niets in deze relatie gepland. We moesten op het gemeentehuis zijn en hebben dan eens geïnformeerd wat we moesten doen om te trouwen. Twee weken later was het dan zover. We hielden het trouwfeest kleinschalig. Zo hebben we nog wat centjes over om eind samen met onze dochter op huwelijksreis te gaan naar Egypte.”