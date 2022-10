Kremlin: “Graantransporten zijn veel gevaarlijker zonder Rusland”

Rusland schortte zaterdag zijn deelname aan het akkoord over de export van Oekraïens graan op. Moskou reageerde daarmee op een aanval met drones die gericht zou zijn geweest tegen Russische schepen in de Krim. Ondanks de Russische terugtrekking hebben maandag toch al verschillende vrachtschepen met graan de Oekraïense havens verlaten via een beveiligde corridor.

Rusland stelt dat het graantransport wel veel gevaarlijker is geworden, waardoor het in de praktijk zo goed al onmogelijk is geworden om de graandeal nog uit te voeren. “In omstandigheden waarin Rusland het heeft over de onmogelijkheid om de veilige scheepvaart te garanderen in de aangegeven gebieden, kan een dergelijke deal nauwelijks worden uitgevoerd. Het krijgt een ander karakter, veel riskanter, gevaarlijker en niet gegarandeerd”, zo wordt Peskov geciteerd door het Russische nieuwsagentschap Tass.

Het is volgens Peskov nog niet duidelijk onder welke voorwaarden Rusland zich opnieuw achter de deal zal scharen. “Ik kan die vraag nog niet beantwoorden”, zegt hij. “De contacten” met de VN en met Turkije “worden voortgezet”.

De graandeal tussen Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties kwam in juli na lange onderhandelingen tot stand. Het was de bedoeling dat miljoenen ton graan, dat door de Russische oorlog geblokkeerd zat in Oekraïense havens, kon worden geëxporteerd om zo de tekorten op de wereldmarkt weg te werken.