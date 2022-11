Wat een wereldgoal! Verdediger van KVK Wellen pakt uit met bijzonder knap doelpunt

De vierde goal in de 4-0-zege van KVK Wellen tegen Kampenhout van rechterverdediger Arjen Dekens was er eentje om in te … kaderen.

“Ik kreeg de bal aangespeeld van Barend Winkels en zag een zee van ruimte”, beschrijft Dekens zijn wereldgoal. “Er werd ook weinig druk van de tegenstand op mij uitgeoefend. Dus wilde ik mijn geluk wel eens van ver proberen. Zodra ik de bal raakte, wist ik meteen dat hij binnen zou gaan. Dat de bal recht in de kruising ging, maakte het nog specialer. Vorig jaar tegen Lille scoorde ik ook met een afstandsschot op een gelijkaardige manier, maar dit doelpunt is toch nog net iets mooier. Veel goals maak ik niet als verdediger, daarom doet deze knal eens zo deugd. Maar ik ben ook content over de prestatie van de ploeg. Een vlotte overwinning, die ons op een gedeelde vierde plaats heeft gebracht. Hopelijk zetten we onze winning streak nog een tijdje verder.”