Trainerskerkhof in de Jupiler Pro League wordt alleen maar groter na ontslag van Yves Vanderhaeghe bij KV Oostende

Yves Vanderhaeghe is de zevende trainer die dit seizoen ontslagen wordt in de Jupiler Pro League. Een overzicht.

- 29 augustus: KV Kortrijk grijpt als eerste club dit seizoen in eerste klasse in en neemt afscheid van trainer Karim Belhocine. De Algerijnse Fransman miste de competitiestart met KVK, dat met vier punten uit zes wedstrijden op de zeventiende en voorlaatste plaats in de stand staat. Adnan Custovic is zijn opvolger.

- 19 september: Cercle Brugge zet de Oostenrijker Dominik Thalhammer na een reeks van zeven wedstrijden zonder zege aan de deur. Zijn assistent en landgenoot Miron Muslic neemt over. De Vereniging staat na negen speeldagen voorlaatste met zes punten.

- 17 oktober: KV Mechelen zet de Nederlander Danny Buijs op de keien. Hij wordt opgevolgd door voormalig assistent Steven Defour. De Mechelaars hebben een ontgoochelend seizoensbegin achter de rug. Ze staan na twaalf speeldagen op de dertiende plaats met elf punten.

© BELGA

- 22 oktober: Sporting Charleroi zet de samenwerking met coach Edward Still stop. Still overleeft de 4-1 nederlaag bij Cercle Brugge niet. Charleroi haalde maar vier punten uit haar laatste zeven duels. Assistent Frank Defays neemt over op interimbasis.

- 23 oktober: Eupen neemt afscheid van Bernd Storck als T1. De Duitser moet vertrekken na de 2-1 nederlaag bij KV Mechelen, de tiende verliespartij dit seizoen. Assistenten Kristoffer Andersen en Mario Kohnen nemen voorlopig over.

- 24 oktober: Anderlecht zet coach Felice Mazzu aan de deur. De Henegouwer moet zijn biezen pakken na de teleurstellende prestatie in de stopgezette Clasico bij Standard. Anderlecht stond er na 63 minuten 3-1 in het krijt toen de wedstrijd definitief gestaakt werd omdat fans van paars-wit het terrein met vuurpijlen bestookten. Beloftencoach Robin Veldman neemt voorlopig over.

- 31 oktober: KV Oostende zet de samenwerking met Yves Vanderhaeghe stop. Hij wordt - na een 14 op 45 in de competitie - opgevolgd door de bij Cercle ontslagen Dominik Thalhammer.

- 31 oktober: Seraing ontslaat José Jeunechamps daags na het 1-2 verlies tegen Union op de vijftiende speeldag. De Métallos staan met 11 op 45 voorlaatste. T2 Jean-Sébastien Legros neemt over.