Tongerse fotograaf toont in nieuwe expo magisch momentje net vóór BV’s moeten optreden

Tot 30 november loopt in Tongeren de expo ‘The Silence Before’ van fotograaf Bert Daenen. In samenwerking met en in het cultuurcentrum De Velinx bracht hij zeventien artiesten voor zijn lens net vóór ze het podium betraden. “Mauro Pawlowski was de grappigste.”

In 2019 portretteerde Bert Daenen zes jonge vrouwen voor een expo in de OLV-basiliek in Tongeren. De beelden deden door hun verstild karakter denken aan de werken van Frans Hals, Rembrandt, Johannes Vermeer en andere portretschilders uit de Gouden Eeuw. De portretten van de BV’s liggen in dezelfde lijn: door de donkere achtergrond en kledij gaat alle aandacht naar de gelaatsuitdrukking.

“De shoots voor de expo in de basiliek namen twee à drie uur in beslag”, zegt de 52-jarige Tongenaar. “Omdat ik wilde weten of me dat met dezelfde belichting ook zou lukken in een kwartiertje, kwam ik op het idee om een aantal artiesten in de backstage vlak voor hun optreden te fotograferen. Ik had daar een beetje schrik voor, omdat het rap-rap moest gaan, maar ik merkte meteen dat een camera voor hen heel gewoon is. Ze leefden zich spontaan in en gaven me de ingetogenheid die ik vroeg.”

© Bert Daenen

Theater Amsterdam

Maar het was niet al ingetogenheid wat de klok sloeg. “Mauro Pawlowski is een heel humoristische en warme kerel. We hebben wat afgelachen”, zegt Daenen, die dankzij Bruno Vanden Broecke een opstapje kreeg in Nederland. Het portret van de 48-jarige acteur krijgt namelijk een plekje in de foyer van de Stadsschouwburg Amsterdam, waar hij voor zijn vertolkingen bij het Internationaal Theater Amsterdam al meermaals lof oogstte. “Bruno mocht zelf een schilderij, tekening of foto kiezen. Ik apprecieer het heel erg dat hij voor een werk van mij koos.”

Naast Pawlowski en Vanden Broecke leenden onder anderen Isolde Lasoen, Guido Belcanto, Bent Van Looy, Inge Paulussen, Stef Kamil Carlens, Tom Van Dyck en Alex Agnew hun bekende kop voor The Silence Before. “De meeste voorstellingen heb ik gezien. Als ik geen kaartje had, kreeg ik er één van de artiest. Zo charmant. Tom Van Dyck heeft er zelfs voor gezorgd dat de expo ook naar andere cultuurcentra gaat.”

© Bert Daenen

Mauro Pawlowski: “Dezelfde kleren vóór en tijdens”

Bert Daenen stelde vast dat elke artiest eigen rituelen heeft voor hij of zij het podium betreedt. Sigaretje roken, even praten met de medewerkers, zich afzonderen … “Ik heb eigenlijk geen ritueel”, zegt rockmuzikant Mauro Pawlowski. “Ik heb dezelfde kleren aan vóór en tijdens een optreden. Ik ben geen fetisjist die vasthoudt aan bepaalde gewoonten. Maar ook dat is een ritueel. Met een ander hemd of vest zou ik me op mijn ongemak voelen.”

© Bert Daenen

Guido Belcanto: “Een handenstand in mijn loge”

Levensliedzanger Guido Belcanto wordt volgend jaar zeventig, maar hij oogt nog zo fit en slank als een afgetrainde twintiger. Voor elk optreden houdt hij er een merkwaardige gewoonte op na: “In mijn loge doe ik een handenstand tegen de muur. Dat maakt me rustig en geeft me een soort overwinnaarsgevoel in de zin van: ik ben er klaar voor.”

The Silence Before, Bert Daenen, cc De Velinx, Dijk 111 in Tongeren. Nog t.e.m. 30/11 (ma-do 9-17 uur, vr 9-12 uur). Info: www.develinx.be