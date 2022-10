Lommelaar riskeert verbod op houden van dieren na verwaarlozing

In juni vorig jaar kreeg de politie een melding binnen dat de zestiger zijn dieren aan hun lot zou overlaten. De inspectie Dierenwelzijn ging ter plekke en stelde vast dat er overal uitwerpselen lagen. Er was amper sprake van enige beschutting terwijl het net enorm warm was. Ook werd een dood schaap aangetroffen. Een dierenarts had het over onverzorgde dieren die veel te mager waren. “Ik heb mijn dieren nochtans met veel liefde en toewijding verzorgd. Tot drie keer per dag ging ik bij ze langs. Een dood schaap? Tja, het kan dat er al eens een dier doodgaat. Mijn pauw in een te klein hok? Het was een enorm groot dier”, waarna de Lommelaar de afmetingen opsomde. “Je moet geen dieren houden, als je ze niet kunt verzorgen”, richtte de rechter zich verontwaardigd tegen de man. De betichte zag er niet veel kwaad in. “Nu heb ik trouwens geen dieren meer”, zei de man maandag op zijn proces in de Hasseltse correctionele rechtbank. Vonnis op 28 november.